旅發局：每個旅客都是珍貴客人

旅發局主席 林建岳

【本報訊】五一假期訪港旅客超預期，惟部分內地客被指以節儉方式遊港，消費額不高。香港旅遊發展局主席林建岳昨表示，五一訪港旅客創疫後新高，既受惠於內地接連推出多項挺港旅遊業措施，同時反映了香港旅遊業的競爭力和吸引力。他提出3點旅遊看法，認為「每個旅客都是珍貴客人」，不論在港消費多少、長途短途，本港均應以好客之道接待。同時，香港應對不同旅客提出針對性適切服務，推動無處不旅遊。

指內地客提振香港消費市道 林建岳接受媒體訪問指，香港是「國際旅遊之都」及「好客之都」，大批內地旅客來港，為香港帶來巨大的財源和人氣，有力地提振了香港的消費市道。他說，不論旅客在港消費多或少，都是本港的珍貴客人和消費者，香港理應接待好來客，為每個旅客都留下美好印象，這樣香港的旅遊生意才可愈做愈有。

他又指，本港應為不同旅客提供他們所需要的服務，發掘香港歷史、文化、美食、島嶼、盛事的特點，開拓更多旅遊新項目，推廣無處不旅遊，這樣便能打造更多旅客心中「必去」的旅遊熱點，推動特色多元旅遊。