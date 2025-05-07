零售業：五一僅首兩日生意好 看淡假後情況

【本報訊】五一假期結束，官員形容本港「丁財兩旺」，零售管理協會主席謝邱安儀表示，五一假期整體零售業生意略勝於平時的周末，但看淡假期後生意，指假期首兩日生意較好，之後便回落，其中服裝和電子產品生意下跌，形容零售業仍較困難；酒店業方面，雖然首3日整體生意額按年上升，但周日（4日）訂房已開始回落兩三成，更有商業區酒店跌近一半。餐飲業亦指，假期最後一日的夜市生意額明顯下跌，坦言若無節日效應對飲食業是一大考驗。

謝邱安儀昨日表示，五一假期整體零售業生意有升有跌，去年天氣差導致基數較小，而今年市面人流增加，不過，業界「跑數」時段不長，會員一致反映，假期的首兩天生意較好，之後生意便回落，零售業仍較困難。服裝及電子產品生意在遊客區錄得下跌，現時旅客看重性價比，例如化妝品單價較低，而以量取勝的類別通常上升。

稻苗飲食專業學會榮譽會長邱金榮則指，港人到內地消費對餐飲業界影響大，例如假期最後一日，明顯看到晚市生意額下跌，假期中尖沙咀、深水埗等傳統旺區餐廳生意額升兩至三成，旅遊區及傳統名店有受惠，但社區內食肆無甚增長。他認為五一假期固然對餐飲業有很大幫助，之後亦要觀察包括母親節的生意，希望屆時生意可以回升，坦言若無節日效應對飲食業是一大考驗。

假期尾聲 商區酒店訂房跌近半 酒店業界表示生意升一到兩成，臨近假期尾聲則有所回落。香港酒店業主聯會執行總幹事徐英偉指，五一假期旅客人數上升，帶動酒店業生意，在假期首3日，整體生意額按年上升一至兩成，其中上周五（2日）是訂房高峰，大部分旺區酒店爆滿。不過，假期臨近尾聲，周日的訂房開始回落兩至三成，有商業區的酒店更下跌近一半。房價方面，首3日按年有單位數字百分比上升，至於部分旅客在快餐店過夜，他相信屬於少數。至於有內地客稱香港酒店太貴「一晚7,000元」，他分析指內地客在訂酒店時有個習慣，要到入住當日才預訂，導致很多時價格最後一刻被搶貴。他稱內地酒店的運作與香港不同，內地酒店很多時「最尾一分鐘行入去先至會有平貨」，但香港是愈早預訂才愈平。