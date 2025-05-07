潮興特種兵式旅遊 港研配套迎合需求

善用科技預約景點 推優惠價觀光路線 內地五一長假期結束，政府指在長假期間有110萬人次旅客訪港，較去年同期增加22%，形容為「丁財兩旺」。由於出現「特種兵式旅遊」、「窮遊」，有內地旅客選擇在快餐店休息或選擇露宿；落馬洲站亦因人多一度網絡中斷，引發本港是否「過度旅遊」的討論。政府昨指無論是否「高端的旅客」，都要有一種歡迎旅客的心，又指會加強人流壓力點的電訊網絡流量，表明會與業界總結經驗，針對人流壓力點及旅客新的旅遊方式及喜好，進一步優化各個環節。有議員建議政府善用科技讓旅客知悉景點排隊時間並預約，亦可在熱門景點增設旅遊大使，提供景點及旅遊資訊。

在110萬人次訪港的旅客當中，內地旅客約92萬人次，按年增加20%，非內地旅客約18萬人次，按年上升約31%。政府指單日計最多內地旅客來香港的日子為5月2日，有26.7萬人次，按年上升約40%，認為多個旅遊景點和設施大受歡迎，大量旅客帶動了多個行業，酒吧和食肆的生意有很好的增長，又舉例有蘭桂坊酒吧表現增長達45%；零售業界，珠寶、化妝品和海味等生意上升約40%。

被問及「特種兵式旅遊」、「窮遊」對本港旅遊經濟的影響時，政府回應指香港作為一個好客的城市，如讓旅客認為香港只是歡迎某一類旅客，這個對香港的整體形象不好，也不會使香港成為一個旅客歡迎的地方。政府續稱，本港要處理內地旅客的新旅遊模式和喜好，甚至旅客不斷變化的旅遊路線，「都要有一種歡迎旅客的心」。政府稱旅客分為「高端的旅客」和「非高端的旅客」，歡迎旅客的形象，會對各方面都帶來好處。

加強人流壓力點網絡流量 針對入境人數眾多，政府表示多個部門均努力採取一系列措施，整體情況都安全，舉例指萬宜水庫東壩人潮多，但秩序和交通都保持暢順，認為從電視和傳媒報道可以見到旅客的喜悅和熱情。政府又認為各個行業都很投入，老闆和員工雖然工作量大，但是不斷努力提供服務，盡量照顧旅客和人客的需要和體驗，形容假期「丁財兩旺，市面喜氣洋洋，帶來信心和重大經濟效應」。

政府表明已要求文化體育及旅遊局和各部門與業界總結經驗，並向相關工作小組作出匯報，針對人流壓力點及旅客新的旅遊方式及喜好，進一步優化各個環節，期望檢討科技應用，包括加強人流壓力點的電訊網絡流量，利用科技監察人流，網上提供人流及輪候情況資訊，提供手機或網上預約、排隊時間等。

此外，政府又期望針對旅客的新旅遊模式及喜好，收集及分析資料，研究開發新旅遊配套服務，更好照顧大量旅客，尤其掌握KOL及媒體推介的景點及路線的不斷變化，而政府會與業界共同推動及開拓新旅遊服務。

促參考外地增設旅遊大使 對於優化環節方面，議員鄭泳舜建議政府善用新科技解決旅客排隊及預約景點情況，參考境外城市在熱門景點增設旅遊社區大使，並招募懂普通話及英語的青年學生或退休人士擔任，並建議考慮推出「Hong Kong Pass」，結合多項旅遊景點以優惠價格，方便自由行旅客使用。他又認為本港要開拓多元的旅遊景點，例如一日遊、兩日及3日遊等景點及路線建議，迎合旅客出行模式及喜好，吸引他們訪港及再度訪港。