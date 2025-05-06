撥亂反正：削支大計 虎頭蛇尾

特朗普就職百日以來，在經貿上因發動關稅貿易戰而令世界大亂，損人害己；在外交上俄烏戰事未平，中東、印巴等戰火又起，吞併鄰國大計也是講多過做；在內政上僅得打擊非法移民取得些少成績，「反同」掀起反彈，禁毒雷聲大雨點小。特氏的另一競選承諾，大幅削減聯邦政府開支以降低赤字，現在看來也是虎頭蛇尾。

特朗普政府日前公布上任後首份財政預算案，總額較本年度減少了7.6%，看似成績不錯，尤其相對於香港特區政府聲稱要用4年時間才可望削減到7%的經常開支。但若細看相關數字，便知道有關減幅很可能只屬一次性，在未來3年多任期將無以為繼。

今次主要被削的開支包括國家公園管理局、氣候科學研究、外國援助、聯合國維和部隊、教育資助、疾控中心，以及低收入家庭能源援助計劃等，都是與特氏和部分共和黨人理念相違，或被指涉及大量欺詐與浪費的部門和支出。即是可削的都已減了，未來難以找到新的部門開刀。尤其是其親信馬斯克，懷疑因不滿特氏的關稅政策及須為旗下的電動車公司Tesla救亡，而宣布淡出白宮，「政府效率部」失去了主帥，往後的削支工作肯定成效大減。

特朗普講過要削減國防開支，至今未見大幅調整，反倒是邊境支出因加緊打擊非法移民而大增，整體國防及邊境開支按年上升13%。特氏在上屆任期曾聲言要墨西哥等鄰國分攤有關費用，但對方睬你都傻。更甚者是，特氏還計劃於下月14日自己生日當天，花費巨款舉行大規模的閱兵儀式，美其名是慶祝美國建軍250周年，實際上是濫用公帑為自己慶生，企圖向國內外樹立霸權形象。但這一招連中國近年都少用了，只有北韓及俄羅斯還樂此不疲。