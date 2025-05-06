自成一家：總統選舉三大懸念

南韓總統尹錫悅被彈劾罷免後，當地將於下月3日提前舉行總統選舉。執政國民力量黨剛選出前僱傭勞動部長金文洙參選，銳意要與早前已被最大在野黨共同民主黨推選的李在明決一勝負。此次選舉堪稱南韓社會對進步與保守路線的再次抉擇。李在明若當選，很大機會推動社會福利改革、調整對美對日外交路線，並重啟與北韓對話；如果是金文洙勝出，則有可能延續尹錫悅政策，但需要面對社會分裂的挑戰。

選舉結果很快就會揭曉，但當前的形勢明顯有利共同民主黨，多項民調皆顯示，李在明的支持率穩定領先，大幅高於金文洙。箇中原因，是因為國民力量黨仍未能擺脫尹錫悅的陰影，金文洙又缺乏號召力。而李在明主打眾多選民最關注的經濟復甦議題，成功凝聚到一批對現政府不滿的中間選民。

但這場選舉在未來一段日子仍有三大懸念。一是國民力量黨所屬的保守派陣營，若能整合各大派系，例如與前總理韓德洙協商，推舉單一候選人，可能會凝聚保守派選民並拉攏到部分中間選民，縮小與李在明的民望差距。不過時間僅餘不足一個月，這項策略縱使成事，成功翻盤的機率也不高。

二是李在明案的走向。李在明涉及的《公職選舉法》案件，早前二審已判處他無罪，但三審卻要求案件重審，預料結果會在下月底前出爐，不會影響到這場選舉。但判決一旦意外提前公布並將李在明定罪，則會直接衝擊他的參選資格。當然，這個情況的可能性較低。

三是會否出現突發事件，例如南北韓發生外交爭端，北韓向南韓作出軍事挑釁，令南韓周邊地緣政治局勢不穩，國內輿論大轉向，影響選情。換言之，國民力量黨現在非常期盼着金正恩有所動作。