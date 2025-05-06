筆下風雲：人山人海 消費多少

今個五一假期，香港到處人山人海。入境處數字顯示，假期首4天（5月1至4日）合計約有83.2萬人次內地旅客入境，較去年同期增加約15.7萬人次或23.2%。大部分受訪旅客對香港的體驗感滿意，讚揚香港是個國際大都會，有別於內地。高官同樣沾沾自喜，形容旅客增幅可觀，推廣有成效。

然而不容否認的是，五一只見旺丁，未見旺財。內地旅客來港大都為了打卡，油麻地警署、各個港鐵站內、旺角天橋、堅尼地城海旁等皆擠滿人。有的肩撞肩爭位拍照，有的較守規矩會排隊，但商舖未能受惠卻是不爭的事實。有旺角食肆負責人埋怨，因為街上人潮太多，嚇怕了真正食客，以致生意較平時冷清。又有米線店老闆表示，有一家四口內地旅客只幫襯兩碗米線，不達店內最低消費要求，出聲告知反被旅客「發爛渣」痛罵，直認生意難做。

最誇張的是「麥難民」再次湧現，多間通宵營業的麥當勞都見累趴了的內地旅客佔座小睡。有傳媒訪問他們為何要在快餐店留宿，有內地旅客理直氣壯承認「就是窮呀」，批評本港酒店索價過高；也有內地旅客坦言來港只是「快閃之旅」，不會在住宿方面花費。

與此同時，郊外地區一樣被旅客攻陷。例如西貢萬宜水庫東壩一帶連日來都被逼爆，當中不少人到西灣、咸田灣露營，沙灘上被架起密密麻麻的露營帳篷，沿途布滿垃圾。環團批評政府沒有做好規劃和宣傳教育，旅客連自己垃圾自己帶走都做不到，生態景點遲早被玩爛，顯然不是無的放矢。

雖說「一支水、一粒糖」都是消費，但對比過多旅客導致承受力不足、對市民商家造成不便、對自然環境帶來破壞，經濟上的得益顯然未成正比。