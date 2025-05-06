城門郊園猴子抓傷兩女

【本報訊】昨午約3時，3名女子結伴到荃灣城門郊野公園行山，一行人途經近菠蘿壩時，突然有猴子撲出施襲，抓傷其中二人。有民安隊人員剛好路經該處，得悉情況後協助報案。兩名分別姓趙（27歲）及姓余（31歲）傷者手腳受傷，由幸免於難的同行友人陪同送院。執法部門正調查事件。