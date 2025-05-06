會所廁內暈倒 67歲翁不治

【本報訊】前日晚上近7時半，粉嶺馬適路8號一屋苑會所職員報案，指一名男子於廁所內暈倒。救護員接報趕至，將昏迷姓王（67歲）事主送往北區醫院搶救，其後被證實死亡。王男死因有待驗屍後確定。據了解，事主有身體病紀錄。