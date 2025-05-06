【本報訊】昨晨10時許，薄扶林碧荔道一單位有住戶報案，指其外傭在上址一房間懷疑暈倒。救護員接報到場，證實該名61歲菲律賓籍女傭已經死亡。警員經初步調查後，將案件列作「屍體發現」處理，事主死因有待驗屍後確定。