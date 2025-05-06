放蛇捉白牌車 兩司機落網

【本報訊】新界南區執法部門於昨日進行打擊非法載客取酬（俗稱「白牌車」）的行動。行動中，警員喬裝乘客於荃灣及青衣「放蛇」，並分別登上兩輛私家車前往港珠澳大橋香港口岸。到達目的地後，警員以涉嫌「利用汽車作非法出租或取酬載客用途」及「駕駛汽車時無第三者保險」拘捕兩名分別30歲及60歲的本地男司機，涉案私家車亦被扣留檢驗。

每程收100至300元 據了解，被捕人士有一人為車主，另一人所駕駛的車輛由家人登記，每程車收費100多元至300多元不等。兩人已獲准保釋候查，須於5月下旬報到。

執法部門呼籲市民，出行時必須使用合法的公共交通工具，車輛如被用作非法載客取酬，相關的第三者責任保險可能失效，其他道路使用者，包括乘客或行人，均可能失去應有的保障。根據《道路交通條例》，所有私家車必須領有相關許可證，才能合法載客取酬。違例者一經定罪，最高可被罰款一萬元及監禁6個月；再干犯者，最高可被罰款2.5萬元及監禁12個月。涉案車輛亦可能被吊銷車輛牌照及扣留6個月。