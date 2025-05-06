4箱文件不翼而飛 查天眼拘2賊匪

撬工廈單位門鎖毀玻璃 葵涌一工廈在上周六發生爆竊案，其中一個單位被人撬門入室搜掠，失去4箱公司文件。警員經調查後，先後拘捕兩名涉案男子，同時起回案中失物，正調查賊人的犯案動機。另外，沙田區近月扒竊案頻生，執法部門分析案件後採取行動，前日於區內一投注站截獲一名年近七旬的男子，懷疑他在報紙遮擋下「打荷包」，並且當場人贓並獲。據悉，被捕人士疑為慣犯，另牽涉至少5宗同類竊案。

執法部門在上周六早上接獲一公司負責人報案，指其位於葵涌華星街一工廈的單位有被搜掠痕迹，懷疑遭賊人爆竊。警員接報到場，發現該單位正門門鎖及玻璃均被破壞，經負責人初步點算，一共有4箱公司文件不翼而飛。

經翻查大量閉路電視及深入調查後，警員鎖定兩名涉案男子，並於同日晚上及前日傍晚採取行動，先後於旺角荔枝角道拘捕一名姓陳（49歲）本地男子，以及於香園圍邊境管制站拘捕另一名姓陳（46歲）本地男子，涉嫌「爆竊」。

警員其後在上述工廈內起回所有失物，並於被捕人住所檢獲犯案時所穿的衣物。據悉，兩名被捕人士為朋友關係，他們已被扣留調查。

69歲翁報紙遮擋打荷包 而在今年4至5月期間，執法部門針對沙田區內的扒竊案件進行調查，經情報搜集及分析後，前日下午進行反扒竊行動，並於區內一投注站內截查一名可疑男子。根據調查，警員相信有人以報紙遮掩旁人視線，從而扒竊一名91歲男子衣袋內約2,000元現金，遂以涉嫌「扒竊」拘捕該名姓曾（69歲）男子，並在其身上起回屬於受害人的現金。經進一步調查，被捕人士亦涉嫌與今年3至4月在沙田區投注站內發生的5宗扒竊案件有關，案中失物總值約1.3萬元。