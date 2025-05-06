84歲女司機掟彎 隊穿村屋圍板

住戶驚聞「地震」巨響 赫見擱石壆困車廂 昨晨一名八旬女司機，駕駛私家車在粉嶺一條村路行駛期間，懷疑入彎時見到路面有狗隻，她慌忙扭軚閃避，導致座駕失控衝出路面，撼穿鋅鐵圍板再直撞村屋。事主其後由途人救離車廂，輕傷送院治理。涉事村屋的住戶稱，事發時聽到隆然巨響，彷彿地震來襲，而事發位置經常有村民停留等車，今次無人被捲入車禍，實屬不幸中之大幸。

昨日早上10時許，一輛私家車沿丹竹坑村一條無名路往沙頭角公路方向行駛，駛至村內一個左彎時，懷疑失控衝向右側路邊的石屎壆，車輛撼爛鋅鐵圍板，繼而撞中一間鐵皮屋才告停下。

報稱避狗扭軚釀禍 車禍發生後，私家車擱在約一呎高的石壆上，另有約3米長的鐵皮及3支水管受損，車上姓楊（84歲）女司機一度被困，其後被在場人士救出。救護員奉召到場，確認楊婦腰、腳受傷，仍然清醒，她接受初步敷治後，由救護車送往北區醫院治理。消息指，有人報稱避狗肇禍，執法部門正就車禍原因展開調查。

被撞村屋的租戶張小姐表示，事發時聽到「嘭」一聲巨響，以及感受到猶如地震般的震動，她慌忙走出屋外查看，驚見「成架車飛咗入嚟」，卡住在被撞毀的圍板之間，於是上前詢問司機情況，並在得悉對方受傷後協助報案。

撞爛食水喉斷供應 張小姐又稱，所住村屋雖無太大損毀，但屋外其中一條食水喉遭撼斷，食水供應因而斷絕，至於其他喉管的受損程度，仍待私家車移走後才能檢查確定。她形容，事發位置是一個「盲彎」，所有車輛經過時一般均要收慢，而其屋外的鋅鐵圍板過往亦曾被途經貨車撞毀。另外，現場附近經常有村民等候小巴或者避車，所幸事發時無人在場，否則後果堪虞。

私家車在彎位失事。 租戶 張小姐