升糖指數非黃金指標 控制食用分量更重要

【本報訊】近年大眾開始留意不同食物的「升糖指數」，不少產品或食物甚至以此作宣傳。不過有營養師提醒，升糖指數並非黃金指標，選擇食物時可作為一個參考，但應多加留意食物成分表及營養標籤，以及進食分量，以免跌入「升糖陷阱」。而糖尿病患者或運動員更應尋求註冊營養師協助，制訂個別的飲食餐單，以控制血糖同時提升運動表現。

升糖指數是反映當人體進食、消化並吸收含有50克碳水化合物的食物後，其血糖上升幅度及速度的一個數值。此數值與進食50克葡萄糖後兩小時的血糖作比較，並分為3個組別：低升糖指數（55或以下）、中升糖指數（56至69）及高升糖指數（70或以上）。低升糖指數的食物影響血糖幅度及速度較慢，能長時間並穩定地釋放血糖；而高升糖指數食物則快速且大量地增加體內血糖，因此大眾普遍認為低升糖指數的食物是健康好選擇。

基督教聯合那打素社康服務社區營養服務部指出，食物的升糖指數會根據本身含醣量、纖維、蛋白質及脂肪量而有不同；食物的產地、成熟程度、製作過程及時間、烹煮方法等亦會改變升糖指數。一般而言，低升糖指數的食物含有較高膳食纖維及於胃部消化較長，但這些食物亦有機會含有較多脂肪，例如全脂奶及脫脂奶均為低升糖指數飲品，但全脂奶的脂肪較脫脂奶多。

碳水化合物影響血糖升幅 此外，攝取過量碳水化合物亦會影響血糖升幅，故低升糖指數未必是黃金指標，別以為低升糖指數食物便可任意食用。營養師又提醒，不論高或低升糖指數的食物均會影響血糖升幅，而控制食用分量更有助穩定血糖水平。