東呼即應：男子疑送巴士車尾 企路中央阻開行鬥氣

【本報訊】《東呼即應》於網上發現有片段顯示，一名男子站在巴士前面的路中央阻止巴士開行；另有相片顯示，一輛巴士的資訊顯示屏寫着「開往大水劫」，網友議論大水劫究竟在何方。

片段顯示，一名男子疑「送車尾」，於是站在巴士前面的路中央阻止巴士開行，其實這一班車「送車尾」搭不到，便等下一班吧。事實上，根據《公共巴士服務規例》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機，或任何獲授權的人，或故意分散他們的注意力，故意阻礙司機望向道路或交通視線等，違者最高可判罰款5,000元及監禁6個月。

報站屏驚現「開往大水劫」 巴士報站系統常常出錯，最新一宗就是「開往大水劫」。有網民發現，報站系統顯示「開往大水劫」，網民指是不是前往不為人知的旅遊景點或是通往異世界的「隱藏路線」。更有網民笑指，是否為配合當局在多區試行涉水線系統，減低極端天氣水浸風險，所以作出相應部署，「此車開往大水劫」這樣呢。