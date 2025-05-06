東呼即應：日「神藥」鎮痛成分 可致上癮亂心神

韓已加強管制 東呼籲勿帶入境防違規 南韓於4月起加強邊境藥品管制，港人熱捧的日本止痛藥系列（EVE）有多款藥物被視作違規。違規者除會被沒收藥品外，更可能被留下紀錄。港人帶傍身藥遊南韓，隨時誤觸地雷。有藥劑師向《東呼即應》表示，在南韓被禁的丙烯異丙乙酸尿成分藥物，雖有鎮靜、緩解焦慮或不安等作用，但有機會引致嗜睡、精神混亂，甚至上癮。旅遊達人雅軒則指，不少港人遊日時在藥妝店掃感冒藥、止痛藥，也曾聽聞有人入境南韓因上述新規遇查，建議旅行藥包轉帶香港藥物。

不少港人到日本旅遊時都會在當地藥妝店大手掃貨，當中琳琅滿目的止痛藥就最受歡迎，不過多款港台旅客熱愛購買的止痛藥，由4月起被禁止攜帶入境南韓，原因是含有丙烯異丙乙酸尿，攜帶入境時藥物會被沒收，甚至留下違規紀錄。但被港台網民奉為「神藥」的日本止痛藥，成分上對人體有害嗎？日本成藥又是否特別有效？

可被沒收留紀錄 聖雅各福群會高級藥劑師盧建業表示，丙烯異丙乙酸尿本來是一種有鎮靜成分的藥物，可以緩解焦慮或不安症狀，亦可抑制中樞神經系統，當加入止痛藥內，可以加強鎮痛成分。不過大部分地區或國家已經不再使用該種藥物，但日本某些止痛藥牌子仍會加入這個成分，除有機會引致嗜睡，亦可能會引致精神混亂，甚至上癮。

至於止痛藥有何副作用，盧指出要取決於藥內的有效成分，其中一種最常見的止痛藥就是撲熱息痛，透過在中樞神經系統內減低疼痛的傳遞，達到一個止痛的效果。在服藥期間應該要避免喝酒，否則有機會增加對肝臟的影響，常見於市面的撲熱息痛劑量為每粒500毫克，一般建議每次服食一至兩粒，4至6個小時一次，每天不可以服食多於8粒，如果過量使用的話，有機會引致肝臟問題。

而非類固醇止痛消炎藥如布洛芬，它可以抑制身體內的一種環氧合酶，減低身體前列腺素產生，從而減少身體疼痛或發炎情況，如不當使用有機會對胃部產生影響，建議要飽肚服用藥物以減低對腸胃不適的影響。

不少市民認為日本成藥特別有效，盧解釋需要視乎成分，可能在日本較容易購買較強效的成藥，但其實香港亦可能有相類似成分的藥物，不過很多時需經過藥劑師的建議或醫生處方，強效成藥可能感覺上會比較有效，但同時會伴隨着健康上的風險。日本某些止痛藥的品牌會含有布洛芬，主要針對炎症、痛症如頭痛、肌肉痛或關節炎等，有止痛藥同時會加入咖啡因，因咖啡因或可以增強止痛藥的效果，亦有提神作用。不過，如果有心血管疾病風險的人士或孕婦就要特別留意，因為可能會產生心悸或影響心跳等問題。

籲轉用香港藥物 旅遊達人雅軒指，以其經驗顯示，港人在日本藥妝店通常會購買感冒藥及各式各類的止痛藥，現時日本有很多不同品牌的藥物都有限購，但不少遊客反而會因而買得更多，因覺得這款藥物是受歡迎。雅軒又稱，早前到日本旅遊發現藥妝店內其實有大量藥款設有限購，而且付款時店員會查問是否自用、有沒有服食過及是否知道藥物成分，亦有問卷分辨是否代購又或確認客人對產品有充足理解，理論上就不能再大量入貨。故市民到南韓旅遊，建議可轉用香港藥物。此外，因很多南韓人英語水平一般，購買藥物時溝通或會很困難，所以自備藥物為佳。