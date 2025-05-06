佛誕15萬善信維園與會 祈福浴佛

【本報訊】昨日是佛誕日，本港有多項慶祝及浴佛活動，維園的佛誕嘉年華暨獻供祈福浴佛法會，有大批本地和外籍人士進場，公眾浴佛與敲鐘祈願更大排長龍，會場整日人流如鯽，據指有超過15萬人次與會，場面十分熱鬧。在會展亦有浴佛大典暨慶祝佛誕節吉祥大會，大批佛教信眾及市民參加，香港佛教聯合會會長釋寬運法師寄語信眾要時常感恩，在紀念佛陀誕生的日子：「特別希望大家思考上報國土恩的重要。國土是我們家的所在，是所有國民學業、家業和事業的一切根基所在。」與會嘉賓則期望香港能更好發揮亞洲盛事之都、文化交匯樞紐的優勢，向旅客推廣包括宗教文化在內的中華傳統優秀文化。

「向前有路 光明在望」佛誕浴佛暨蔬食文化嘉年華昨在維園舉行，出席活動的政制及內地事務局副局長胡健民表示，在百年大變局的當下，市民及信眾更需要強化身心、克服各種挑戰，包括違反國際關稅協定的不正確言論，他呼籲市民要對香港和國家有信心，有實力應對當前的挑戰。

外籍人士入場體驗 佛光山港澳深教區總住持永富法師亦指，在全球經濟不景氣和各種挑戰下，信眾應以嘉年華主題「向前有路 光明在望」的信念，克服困難，邁向光明的未來。參與活動的信眾有不少外籍人士，與會者指活動熱鬧，充滿佛家色彩。