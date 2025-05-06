落馬洲站掃二維碼「大塞車」 專家倡改善漫遊網絡分布

【本報訊】港鐵落馬洲站在五一長假的第二日（2日）分別在早上時段的入閘方向，以及晚上時段的出閘方向，因較多乘客同一時間透過手機啟動車票二維碼（QR code）圖入閘乘車，結果車站的流動數據及免費Wi-Fi未能應付，以致乘客需要較長時間連接網絡取得車票二維碼。資訊科技商會榮譽會長方保僑昨日表示，現時旅客使用的乘車碼為「動態二維碼」，系統每隔一段時間會生成新的二維碼，相信當日因網絡擠塞，系統無法生成二維碼，亦無法使用「離線二維碼」，故出現擠塞情況。

方指出，內地旅客抵港時普遍集中使用兩間電訊商的數據漫遊服務，導致網絡擠塞，旅客因此改用港鐵站內的Wi-Fi，本港雖然有4間主要的電訊商，最終仍要靠兩地的電訊商協調，研究改變網絡布局，平均使用本地電訊商的數據，才可避免同類事件再發生。

議員促加強車站Wi-Fi 議員張欣宇形容今次事件是一個教訓，有關部門應參考事件，制訂應急方案，港鐵亦要與電訊商跟進站內網絡的穩定性。他又指未來只會有更多旅客使用二維碼車票，港鐵應在大時大節加強車站內的Wi-Fi服務，以及增派人手在場協助。