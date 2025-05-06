亂拋垃圾去年發逾3萬告票 庫房進帳近億

【本報訊】店舖阻街非常擾民，當局自2022年8月開展計劃打擊全港700多個衞生黑點及應對店舖阻街等問題，由於店舖阻街等罰款已由1,500元增至6,000元，當局去年發出逾1,200張定額罰款通知書，庫房進帳逾720萬元；亂拋垃圾方面，當局則發出逾3萬張告票，罰款額約有9,693萬元。

鼠患嚴重 檢12.3萬隻 當局由2022年10月開始，在全港各區採用聯合行動的執法模式，除向違例店舖人士發出定額罰款通知書或傳票外，亦移除違法擺放的阻街貨物。區議會文件顯示，去年當局共發出逾1,200張涉及阻街的定額罰款通知書，大埔區發出的定額罰款通知書有26張。防治鼠患方面，食環署去年共檢獲約12.3萬隻活鼠及死鼠，較2023年同期檢獲的約98,000隻，增加約26%。另外，食環署把食肆後巷擺放大型垃圾桶試驗計劃擴大至58條後巷，以改善後巷鼠患問題。

至於涉及亂拋垃圾、隨地吐痰及亂貼街招等的定額罰款，罰款額同樣由1,500元增加至3,000元，而當局去年發出與公眾潔淨罪行相關的告票共約35,900張，其中約九成與亂拋垃圾有關，即有約32,310張涉及相關罪行，共罰款約9,693萬元。當局亦在全港各區約470個非法棄置垃圾黑點安裝網絡攝錄機監察目標黑點，同時在各區超過30個合適地點的行車路段中央分隔帶安裝網絡攝錄機，針對有不負責任司機或乘客從車上亂拋垃圾等行為。