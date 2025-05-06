招商引資來港跳板 下半年料進度放慢

首4個月落戶加大額度223間 美國打響關稅戰，本港商界承受極大壓力，投資推廣署署長劉凱旋昨日表示，關稅戰對香港來說是有危亦有機，不排除會令全世界除了美國以外，其他國家與地區將拉攏得更緊密、更正常化、更直接合作。她又指，今年首4個月，有223間公司落戶香港或加大本地投資，投資額達200多億元，創造4,900多個職位，按年升近一倍。預料今年上半年招商引資會有較大增長，下半年會因暑假及聖誕節等節日因素，或令投資進度放慢。

劉凱旋昨日出席一個電台節目時表示，投資推廣署已協助約170間家族辦公室在港成立，另有約150間正在商討中，有信心今年底可達到不少於200間的目標。她稱，香港具備超級聯繫人的角色，內地不少創科、物流、貿易企業想「出海」發展，首選香港作為跳板，是「出海」的理想平台。

內地市場競爭大，能夠成功「出海」的企業本身能力已經很高，香港可以為他們的科研成果應用、IP保護、商業化提供助力，香港亦可發揮類似展銷廳的角色，讓外國企業見到這些內地企業的成果。

籲發展東歐市場 應對關稅戰 談到美國自4月打響關稅戰，單方面的霸凌行為令香港承受壓力，但香港也可把握機會發揮「超級聯繫人」角色，並把握這個時代大轉機，她不排除關稅戰會令除美國以外的其他國家與地區更緊密，彼此拓展更正常化、更直接的合作。劉又指。單以貿易數字看，美國本身外貿佔比很低，只有兩成多，歐洲則佔近半，歐洲國家不可以不進行貿易或單靠自己內部需求。中國推行「雙循環」，既有「內循環」，亦有對外貿易，只要朝着深化國際交往合作的方向，相信內地希望與所有合理國家加深合作，香港亦能受惠。

劉凱旋又指，本港有需要發展東歐市場，因為匈牙利、土耳其、捷克等地有不少大企業正留意亞洲機遇，想前來發展。當地企業以往可能只是直接做一些貿易及簡單項目，但近期見到他們想到香港發展亞太區中心或設置總部。