醫健：成視在人：退休護士再「起飛」 救盲力量無比

今日想與大家分享一位退休護士Kathy Ilyin的故事，她目前是一名義工及健康護理倡導者，過去多年來一直跟隨奧比斯前往秘魯、越南等地救盲。最近，她登上了奧比斯眼科飛機醫院一起啟航前往蒙古，為患有嚴重眼疾的病人提供治療。

機艙內協助手術 作為一位退休護士，她參與過多宗手術，但她認為在眼科飛機醫院上進行的手術最令她難忘：「所有來自世界各地的醫護都非常敬業及熱情，護士就像天使一樣，儘管與病人的語言不同，但仍努力交流。整個手術過程十分有序！」眼科飛機醫院就像一個小型流動教學醫院，機艙上除了可以進行眼科手術，亦可以進行培訓教學，有很多醫護都在這架飛機上學有所成。

Kathy除了是奧比斯的護士，同時亦是捐款者，她希望透過分享救盲工作及經歷，令大眾更了解奧比斯正在幫助的人：「作為一名護士，幫助他人是我的職責，亦是我應做的事。我在救盲過程中經歷了很多改變生命的瞬間，我希望令更多人理解我所見證的力量！」

奧比斯