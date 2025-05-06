仁滙疑執笠爆煲 迄逾1400宗舉報

私院指失聯礙通知病人體檢結果 提供嬰幼兒疫苗接種及多項檢查服務的仁滙醫務集團懷疑結業，截至4日下午5時，海關及執法部門共接獲1,462宗相關舉報，正安排舉報的市民錄口供；消委會至昨午5時共接獲658宗相關投訴，涉及金額逾360萬元。有議員則指收到私家醫院求助，指年初至今仁滙沒有支付體檢樣本的檢測費，涉款6位數，由於有檢測結果發現部分病人有嚴重敏感，醫院又無法通知病人。

衞署接52宗疫苗查詢 消委會表示，截至昨午5時，共接獲658宗有關仁匯醫務集團懷疑結業的投訴，涉及金額合共367.35萬元，當中最高金額的個案涉23,550元，平均金額則為5,583元。消委會仍未能成功聯絡有關私營醫療機構，但已按投訴處理程序，陸續透過已知聯絡渠道，轉介投訴個案予有關私營醫療機構。執法部門正循《商品說明條例》（《條例》）的不良營商手法方向作跟進調查。

衞生署自5月3日起設立電話專線、電郵和WhatsApp供市民查詢，迄今接獲52宗市民查詢，當中27宗查詢與兒童疫苗相關、22宗查詢涉及其他年齡組別的疫苗。政府跨部門專責小組表示，會繼續協調各部門的工作，向涉事市民盡快提供一切可行的適切協助。

立法會衞生事務委員會主席林哲玄關注現行《私營醫療機構條例》未有涵蓋對部分醫療機構或體檢中心的規管，望政府釐清制度。他指出如有醫療集團聘用醫生應診，當然受條例規管，但如果只開一間中心，聘請護士或受過訓練的人為他人打針，是否受規管有一定爭議，同時打針在香港是否屬醫療行為亦未有界定。他又提醒，現時有醫療集團利用醫療產品推廣預付式消費，質疑這類集團可能缺乏醫生處方，呼籲市民對此類預繳方案「可免則免」。

涉拖欠私院檢測費用 立法會衞生事務委員會委員陳凱欣透露，近日收到一宗涉及仁滙醫務集團的私家醫院求助個案，仁滙過去會將顧客接受體檢的樣本，送往該私家醫院化驗或檢測，而由年初至今醫院仍未收到仁滙的付款，涉及6位數。

陳又稱，醫院檢測結果發現部分病人的樣本顯示嚴重敏感，惟受礙於聯絡資料有限，只持有年齡等基本背景，即使醫院希望向病人發送醫療報告及跟進病情，也無法提供協助，目前難以估計受影響病人的數目。而醫療集團可繞過醫護宣傳疫苗等業務，她擔心未來《私營醫療機構條例》擴展至診所也不能妥善規管，呼籲當局盡快填補相關漏洞。