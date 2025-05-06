32℃高溫應景「立夏」

【本報訊】昨日是佛誕，同時是二十四節氣中的「立夏」。天文台表示，炎熱的偏南氣流正影響廣東沿岸，下午錄得攝氏32度高溫，部分地區更超過攝氏32度，流浮山一帶的氣溫達攝氏33.6度，本地天色大致多雲，有幾陣驟雨。翻查天文台的過去紀錄，最高溫之立夏為1952年錄得的攝氏32.4度，與今年僅相差攝氏0.4度。

今起9天有雨 天文台又預料明早驟雨較多及有幾陣雷暴，氣溫介乎攝氏25度至30度，吹輕微至和緩偏南風，展望隨後兩、三日短暫時間有陽光，仍有一、兩陣驟雨，日間炎熱。

香港九天天氣預報則指，一道低壓槽會在今日為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴。隨着該低壓槽逐漸減弱，本周中至後期沿岸地區天色較為明朗，天氣炎熱，另外預料另一道低壓槽會在周末期間為華南帶來不穩定天氣。

由今日開始，本港將連日下雨至下周三（14日），周六（10日）更會有幾陣驟雨及雷暴，稍後驟雨較多，直至下周日（11日）初時局部地區有雷暴，並有幾陣驟雨。氣溫方面，周日的氣溫會稍為下跌至攝氏23度至27度，隨後一、兩日氣溫會再回升。