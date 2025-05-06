東壩逼爆 環團倡預約制限人流

【本報訊】五一長假期有大量內地旅客訪港，西貢萬宜水庫東壩一帶連日來都被遊人逼爆，由麥理浩徑二段開始到附近幾個沙灘，沿途均布滿垃圾，帶來環境污染。有環團建議引入預約制度，限制人流，再由地質公園導賞員帶領遊覽破邊洲等景點，估計每日可接待2,000名旅客。該環團擔心一旦環境被破壞，便失去生態旅遊的賣點。

閘口登記 導賞員帶領入內 綠色和平生態旅遊項目主任夏淳權昨在電台節目表示，上周六（3日）曾到西東壩一帶視察，發現破邊洲沿途的山徑及觀景台都人頭湧湧，多個旅客跨過欄杆及封鎖線「打卡」，構成安全隱憂；亦有不少旅客沿麥理浩徑覓地露營，周邊衍生垃圾問題。他認為發展生態旅遊需考慮可持續性，應優先保育環境，否則便本末倒置，建議當局學習外國措施，包括要求旅客需要出席簡介會方可報名生態旅遊等。

生態教育及資源中心總監程詩灝則指，自西貢及新界東北納入地質公園時，政府應要考慮如何管理，例如引入預約制度，亦稱台灣及澳洲等地早已採取網上預約。他續指，大部分旅客會經北潭涌閘口進入東壩，可規定他們先在閘口的遊客中心登記，再等待政府認可的地質公園導賞員帶領入內，以兩小時流水式遊覽破邊洲等景點。

程續指，目前本港有過百名合資格導賞員計算，若每日分開上、下午兩輪，每輪帶領25名旅客遊覽，估計西貢東壩每日可招待約2,000名旅客。

香港地質公園在2009年正式成為中國國家地質公園，2011年再成為世界地質公園網絡的成員，更名中國香港世界地質公園，其後再在2015年被聯合國教科文組織認可，全名為「香港聯合國教科文組織世界地質公園」。