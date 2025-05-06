五一長假 共91萬內地客訪港 金價新高銷情反旺

珠寶化妝品3成增幅 暫解疲弱零售困局 五一假期昨日已到最後一天，南下北上、離境外遊者均踏上歸程，截至晚上9時，有逾89.5萬人次經各口岸出入境，包括近53.5萬人次入境，港人佔逾43萬人次，內地旅客約為8萬多人次。連同早前4天的83萬人次，一連5日長假期有逾91萬人次內地旅客訪港，較去年76.6萬人次多19%。珠海邊檢總站港珠澳大橋邊檢站統計，周日（4日）經大橋珠海公路口岸出入境的車輛首次超2.7萬輛次，其中小客車達2.6萬輛次，「港車北上」數量超過1.5萬輛次，三項數據均突破口岸最高歷史紀錄。內地旅客除到港遊玩、享受美食外，部分人更到金舖買金，帶挈生意超預期。

本報記者昨在西九龍高鐵站觀察，發現離港層僅間歇出現人潮，人流正常，候車大堂亦沒坐滿，以大堂人流計，遠較早兩日遜色，相信不少長途內地旅客已提早回到家鄉或工作的城市。

大眾化食肆亦受惠 反而不少北上遊玩的市民昨午開始回程，抵港層人流一波又一波，不少市民在的士站取籌號排隊，有剛抵港的市民稱高鐵上人不算多。曾氏夫婦在長假期到東莞玩3日兩夜。昨日過關時人流也不多，過程非常順利，在東莞花費約一萬元人民幣，主要用於食及玩樂，問到為何不留港消費，他們笑言「香港還（是）香港」。

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，不少內地旅客消費模式轉變，整體消費金額較去年下降，幸好由於他們會到不同地區遊覽，每到一區都令當區食店受惠，尤其價錢較大眾化及會利用內地社交媒體宣傳的食肆，營業額都有所上升。

在零售業方面，批發及零售界議員邵家輝指人流較去年增加，主要受惠於自由行城市增加及深圳一簽多行政策，令市面零售情況理想，加上臨近母親節，部分市民會出外選購禮物，都帶動近幾日零售數據造好。他從業界得悉部分旅遊區，包括珠寶、化妝品及海味的銷售都有近30%升幅，形容對疲弱的零售市道是強心針。

主要購買婚嫁金飾 金舖在美國發起關稅戰下成為「逆市奇葩」。黃金在避險需求下急升，由於香港沒有稅項，金價較內地低，加上款式多，吸引旅客南下買金。九龍珠石玉器金銀首飾業商會監事長劉克斌表示，業界整體生意額較去年同期上升超過30%，超出預期，平均單價亦比過去幾個月增加超過40%。他指受地緣政治影響，金價持續上升，創出歷史高位，令他們原先對五一長假期的生意不感樂觀，但結果卻出乎預料地好，而很多內地客都是購買婚嫁金飾，價單較大，提高銷售額。