搶包山大賽 郭嘉明稱王龔子珊封后

【本報訊】搶包山比賽是長洲太平清醮的壓軸好戲，12名健兒於凌晨零時開始爭先攀上14米的包山，爭逐王者之路，以實力奪下「包山王」及「包山后」美譽。比賽前兩小時，輪候搶包山入場券的人龍已逾百米，不少人坐在地上或草叢邊等，好不熱鬧。排頭位的市民早在清晨5時已到場。比賽最終由郭嘉明奪得男子組冠軍，女子組則由龔子珊勝出。

昨晚8時許，本報記者已到搶包山派籌處，其時人龍已排逾百米，逾百人在場輪籌。江小姐和朋友在下午5時已到場排隊，本身喜歡湊熱鬧，看過一次搶包山覺得很刺激精彩，已是連續3年來看搶包山，但和往年相比今年不算太多人排隊，以往5時已排在較後位置，今年她們卻霸到頭兩位，非常意外。

上海深圳旅客 專程觀戰 來自上海的張小姐和朋友昨日中午12時左右才到香港，是特地為了看搶包山才來香港，預計逗留兩日一夜便會離開香港。她又笑指來看搶包山是因為小時候看過著名港產動畫「麥兜」講述搶包山，所以很感興趣。而來自深圳的李女士帶同女兒一起排隊等候搶包山，她於昨日中午12時左右到長洲，又稱是首次來看太平清醮，特地來香港想參加這項傳統活動，因為以前曾看過「麥兜」講搶包山而感到好奇，預計搶包山完結後便會回去深圳。

劉小姐和朋友準備充足，特地帶同野餐墊來排隊，她稱自己也有試過接受搶包山的訓練，亦有參加初賽試玩，喜歡參加香港傳統節慶活動，故特地來看搶包山，但不打算在長洲過夜，應該會在搶包山比賽完結後乘船離開長洲。

12名角逐「包山王」、「包山后」及「袋袋平安獎」的健兒分別為9男3女。高14米包山分3個區域，分別是最頂層的9分包區、中層的3分包區及低層的一分包區，合共有9,000個仿真平安包。按照賽例，參賽者須在限時3分鐘內搶得最多分數的包，惟須注意是，如未能在限時返回地面，會被取消資格。