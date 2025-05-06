手信店小食舖嘆人流不如預期

【本報訊】長洲太平清醮吸引大批市民入島，昨日天氣不俗，島上人頭湧湧，有手信舖專門推出大熊貓公仔應市，主打「大熊貓經濟」，有小食舖則指昨日旺丁不旺財，銷情未如理想，生意額比預期少了一半，也不及往年。不過，售賣平安包的店舖指生意不俗，滿意市道表現。

在長洲渡輪碼頭附近售賣杧果糯米糍的陳先生表示，今年生意未如理想，比起去年下跌約10至20%，他估計與港人出外旅行、北上消費有關，留港消費的人少了：「舊年呢度（碼頭旁）已經滿晒人啦，今年都無人」，他又指今年飄色巡遊的數量比以往少，氣氛雖好但人流不算多。

同樣在碼頭一帶經營的手信舖負責人黃太指，今年生意與去年相若，她略感失望：「初頭諗住會逼爆長洲㗎，但我忘記咗聽日啲人要返工返學」，由於昨日是假期最後一天，人流亦不如預期，她指「咁多年都未試過可以坐喺度食晏，得閒到咁樣」，幸好遊人還願意消費。她又稱，昨日內地遊客與本地人的比例為8比2，海外遊客較前減少，今年太平清醮，特地設計了3個新款式，包括大熊貓抱包公仔，希望可以「大熊貓經濟」吸客。

餅舖滿意平安包銷情 有多年歷史的長洲餅舖郭錦記，出售平安包多年，郭先生稱昨日人流不俗，天氣好帶動銷情，非常滿意，可惜店舖場地不大，「因為個地方細呢，想做多啲都未必做到，盡力而為啦」。

有攤販趁飄色巡遊乘機擺檔售凍飲茶粿，檔主張女士表示，今年人流不俗，但生意一般，認為或未到最高峰巡遊時間，故仍有待人潮進一步增加帶動銷情。而「租櫈仔」看飄色的生意一般。專售乾貨海味店負責人楊女士指，今年「有人問，但租就唔係多」，較去年巡遊前已預約爆滿差，而櫈仔「租金」與去年相若，約為50至100元。