太平清醮飄色諷加瘋正茂 嬉笑聲中暫忘憂

2萬人訪長洲 氣氛熱鬧賞巡遊 長洲太平清醮昨日舉行，特色的飄色巡遊吸引大批市民、遊客入島觀看，今年共有約20台飄色上陣，多台飄色續有諷刺時弊元素，包括諷刺公共醫療加價的「加瘋正茂」、扮成KK園區「賣豬仔」的飄色小演員等，有多台飄色則主打潮流，以今年熱爆內地及海外電影圈的《哪吒之魔童鬧海》為主題，戲內的電影角色以飄色形象出現，贏得圍觀市民叫好，有初次看巡遊的市民稱十分好看，氣氛熱鬧非常開心；也有居港外籍人士稱太平清醮十分有意思，昨天在長洲也盡情消費，購買紀念品贈予朋友。新渡輪則指，由昨日上午8時至下午5時，共接載約19,700人次往長洲，較去年同期減少約13%。

昨日天氣炎熱，天文台於下午約1時錄得攝氏29度，下午1時半，約20台車如常自長洲北帝廟出發，穿梭大街小巷。打頭陣有惠海陸同鄉會的「我愛香港」，背景為啟德體育園，「色芯」則分別穿上體育服裝及西裝。據負責人早前透露是扮演文化體育及旅遊局局長羅淑佩、桌球運動員「奧蘇利雲」，飄色亦想反映啟德體育園開幕首個活動「趕客」事件。另一台則以內地現象級動畫影片為主題。

另有色芯扮演成護士和整餅師傅，諷刺政府公立醫院加價，財金官員則是「阿茂整餅」，醫衞官員則疑「加瘋正茂」；亦有飄色扮成執法人員，借此表達有許多港人被「賣豬仔」到東南亞國家詐騙園區，被迫「逃出K嶇」。

「哪吒」上身 小演員呼好好玩 哪吒2電影熱爆，角色廣為人知，飄色中有多個小朋友扮成熱門電影角色「哪吒」，一路上贏得不少市民稱讚可愛，有市民裝扮成「哪吒」等心水角色出場，期間不斷揮動啦啦球，亢奮歡呼喜迎巡遊隊伍，氣氛熾熱。飄色小演員也十分開心，頻向記者表示「好好玩」，但因天氣酷熱，也有小演員在巡遊時靦覥笑稱「好想食雪糕。」

巡遊隊伍獲市民及遊客列隊圍觀，王太帶女兒一同來長洲看太平清醮飄色巡遊，她稱今年是首次來看，因為有朋友居住長洲，可以借住一晚，特地前一天便到長洲遊玩。現場氣氛十分好，非常熱鬧，她對啟德體育園開幕的巡遊隊伍尤其深刻，指扮成桌球手和穿籃球服裝扮成羅淑佩的小朋友非常可愛有趣。

居港外籍人士Kieran與女友一同來玩，他指自己已來過長洲數次，但看飄色巡遊則仍屬首次，形容巡遊「Very Cool（很有型）」，有很多不同色彩且人多熱鬧，非常有趣，他又笑指昨日天氣很可怕，因為十分炎熱。鍾小姐和朋友一起來看飄色巡遊，她指已是第5年來長洲參與太平清醮這項盛事，最深刻的角色是「哪吒」，因為自己本身也很喜歡此角，但就指昨晚不會留下看搶包山比賽，因今早就要早起上班。

候船返中環 逾800米「蛇餅」 謝小姐帶同外國朋友來長洲看飄色巡遊，她指是首次來看，「無諗過咁多人！」對巡遊感十分開心，她又稱對「哪吒」巡遊隊伍十分深刻，因為女兒也很喜歡此角色，亦對一些諷刺時弊的角色感有趣，對小演員十分佩服，「我哋企喺度都超級熱！」認為小演員扮相可愛又有耐性，她亦指今年巡遊安排不錯，沿途都看得十分清楚，但因為實在太熱，可能以後未必會再來看。

巡遊結束後，碼頭擠滿離島遊人，輪候渡輪往中環的人龍由長洲碼頭沿着海旁等候，目測超過800米，形成「長蛇餅」。新渡輪表示，傍晚6時有超過1.6萬人次乘坐新渡輪由長洲返回中環。若與早上8時至下午5時登島的人次比較，料僅約3,700人在飄色後留在長洲吃晚飯，甚至會觀賞搶包山比賽。