政府工 職安意識欠奉 3年11命送

遇動物襲擊捱車撞 近1400跌傷個案 職業傷亡一單都嫌多，政府僱員的安全防護裝備充足，但每年亦有逾千宗的職業傷亡，可見人員的安全意識有待提高。當局交代2022年至2024年首3季，共有3,705宗職業傷亡數字，當中11人死亡，分別有人因動物所傷而死，亦有人遇車禍逝世。另外在過去數年亦發生多宗引起大眾關注的職業傷亡事件，包括圍捕野豬期間有輔警被咬傷，以及有漁農自然護理署職員於大帽山工作期間猝死。而在2022年至2024年首3季時期最多的意外類別是「滑倒、絆倒或在同一高度跌倒」，共有1,393宗，佔超過35%。至於當局推廣職安健工作的開支先跌後回升，2022/23年度至2024/25年度修訂預算，相關開支分別為56萬、40萬及81萬元。當局指2025/26年度都會繼續進行相關活動，預計涉款86萬元。

根據公務員事務局早前回覆議員特別財委會問題時提供的數字，2022年至2024年首3季，各部門及政策局申報的職業傷亡數字由2022年的1,375宗，下降至2024年首3季的987宗，跌幅達28%。死亡數字方面，2022年至2024年首3季間共有11宗，每年徘徊在3至4宗，2024年首3季有一宗「遭移動中的車輛撞倒」致死，以及3宗「其他類別」致死。普遍多數類別個案宗數錄得下降，但「暴露於有害物質中或接觸有害物質」、「被動物所傷」的個案數字有上升，而最多的是「滑倒、絆倒或在同一高度跌倒」。

推廣職安健開支 先跌後回升 公務員事務局推廣職安健工作的開支先跌後回升，2022/23至2024/25年度修訂預算，相關開支分別為56萬、40萬及81萬元。相關研討會、課程及分享會的次數由2022/23年度的33次，每年增加3次至2024/25年度的39次，但參與人數由3,358人上升至4,393人後，回落至4,324人。

高發意外部門 勞處優先巡查 另外，當局每年會舉行一次專題巡迴展覽，但沒有備存參與人數。當局過去3個年度亦會舉辦兩次探訪活動，參與人數介乎55至81人。當局表示2025/26年都會繼續進行相關活動，相關主題研討會、訓練課程及經驗分享會的次數會增加至40次，預計涉款86萬元。

當局指勞工處會按風險為本原則，制訂巡查優次，例如針對意外數字較高的部門派員視察探訪，敦促部門實施並改善安全管理制度，制訂相關職安健策略及加強安全培訓，以符合相關法例規定。記者林隆輝

2021年11月10日：有輔警於圍捕野豬時受傷。 過去3年政府僱員職業傷亡數字 過去3年共有11宗政府僱員職業死亡。 食環署的戶外工作人員，執勤期間職安風險較高。