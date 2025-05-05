生態旅遊無規劃 難怪到處亂象生

今個五一假期，香港到處人山人海，大量內地旅客如潮湧至，除了到「小紅書」推介的市區打卡點拍照，亦有不少人專程來港一嘗生態遊滋味。近年港府為了配合內地旅客喜好，揚言要發展深度遊和生態遊，但一直只聞樓梯響，未見人下來。尤其所謂生態遊規劃和配套欠奉，結果徒然人多混亂。

文體旅局局長羅淑佩上任不久即推出《香港旅遊業發展藍圖2.0》，表示要在「文化+旅遊」、「體育+旅遊」、「生態+旅遊」以及「盛事+旅遊」等不同方面同時發力，冀融合文、體、旅產業發展，用新的旅遊產品或服務滿足旅客多樣化需求，落實「無處不旅遊」。出發點無疑正確，目標無疑遠大，但事與願違，至今在各方面仍存在許多不足。

單是生態旅遊，欠缺配套配合，遲早「被玩爛」。環保團體在五一期間到西貢萬宜水庫東壩一帶視察，發現連日來都被旅客逼爆，遍地垃圾，當局只派人在破邊洲觀景台附近進行清潔，惟不少旅客的目的地是到西灣、咸田灣露營，沙灘上被架起密密麻麻的露營帳篷，由麥理浩徑二段開始到附近幾個沙灘，沿途均有人將垃圾丟在地上，不見有人提醒露營人士要「自己垃圾自己帶走」。擔心香港美好景點「慢慢被玩爛」而「欲救無從」，認為要加強相關教育，保護生態環境。

很明顯，當局一方面說要發展生態旅遊，另一方面連熱門生態旅遊景點都沒有做好配合，垃圾桶不足，露營場地無王管，宣傳教育不到位。曾有議員建議在東壩附近的白腊增設登岸設施，做好交通安排，方便旅客前往，但羅淑佩認為白腊具重要生態價值，發展及保育需取得平衡，不擬作出改變。

問題是，政府不改變，不等於旅客會自律配合，沒有足夠的交通安排、配套設施，旅客一窩蜂逼爆，結果自然生態遭破壞依然在所難免。在官員的二元對立思維之下，發展和保育彷彿勢不兩立，這顯然是不正確的。內地有許多5A級旅遊景區，發展與保育並重，例如九寨溝，至今保持生態環境原貌，但同時設有交通、餐飲等旅遊配套，吸引世界各地旅客前往，成為四川旅遊業收入主要來源。

要是港府只知一成不變，既沒有完善交通安排，又沒有人員監管，甚至連垃圾桶都嚴重不足，旅客只會自行其是，這裏安個營，那裏紮個寨，雜亂無章，人滿為患，既不方便旅客，更會容易造成破壞。要是港府真的有意發展生態遊，便必須有全盤規劃，甚至實行景點購票入場制，限制每日人數。同時需要有交通接駁和停泊設施，露營場地亦要有監有管。

香港經濟發展停滯不前，港府視內地旅客為救市靈藥，既是如此，發展旅遊業便不能墨守成規。內地旅客已不如以往那般，來港一味爆買，反而欣賞香港的街頭巷尾、特色建築，以至天然資源。高官不能抱着發展與保育不能並存的舊有思想，應該多花心思突破框框，向內地的生態景點管理借鏡。