龍七公：體育園新地標 促進盛事經濟

啟德體育園開幕以來，舉辦了不同大型盛事活動，例如國際七人欖球賽、世界格蘭披治桌球大獎賽，不同星級演唱會亦陸續有來。作為香港體育與娛樂新地標，各界對體育園寄予厚望，期望透過舉辦更多盛事，帶動經濟發展、擦亮香港盛事之都的品牌。隨着體育園正式運作，政府和營運公司要與各個持份者保持緊密溝通，透過每次活動的經驗，不斷完善園區各項配套，讓參加者有良好體驗。

啟德體育園位處市中心，完善的交通配套是其發揮經濟價值和社會效益的關鍵因素。我早前到體育園實地觀賞演唱會，親身體驗體育園的整體公共交通運輸做得不錯，但認為的士指示牌和私家車停泊處方面有改善空間。目前的士和私家車停車處距離場館較遠，臨時停車場設於較遠的土瓜灣翔龍灣附近，下車後需步行一段露天路段才能抵達場館，若遇雨天尤為不便。值得注意的是，大型活動能吸引不少內地觀眾來港參與，當晚演唱會散場時，我觀察到約六、七成車輛是跨境車輛，包括掛有藍色內地車牌的小型載客車。建議當局考慮設置更便利的私家車和的士上落客點，為參與者提供更方便和舒適的出行體驗。

至於體育園舉辦盛事，能否為香港帶來經濟效益？我認為要從兩方面去考慮，首先是活動期間的人流對周邊商舖的經濟帶動作用。近日實地考察發現，演唱會散場後，周邊的美食街很多店舖已關門，觀眾大多立即離開，無意在園區消費，建議當局若園區舉辦大型活動時，可主動「牽線」與周邊食肆、商會、區議會等持份者協調，適當延長餐飲店舖的營業時間以吸引參加者；亦可考慮在舉辦活動期間提供免費穿梭巴士服務，將觀眾接載至九龍城區消費。

此外，體育園舉辦盛事時，一些國際企業都會同期在香港舉行大型會議，帶動高增值的商務客來香港參與，不僅為相關行業帶來投資機遇，他們亦會選擇到較高端的餐廳、酒店、零售店消費。在討論盛事帶來的經濟效益時，不但要了解觀眾到盛事舉辦場地及周邊的消費情況，他們到本港其他地區的消費亦是不可估量、無法統計的。建議當局和相關持份者加強合作溝通，促進體育園與酒店、零售、餐飲、會議展覽和旅遊的協同發展，整合周邊產業鏈，逐步塑造成熟的商業生態。

加強宣傳 完善配套 啟德體育園未來將舉辦多項大型盛事，除了不同演唱會，香港足球代表隊6月將在啟德體育園主場出戰亞洲盃外圍賽，7月有國際知名球會來港參與「香港足球盛會2025」，11月將承辦全運會部分賽事。我希望在一系列盛事和國際賽事下，當局可加強宣傳、完善配套，從而吸引更多元化、國際性的盛事活動落戶體育園，並集中資源持續推動「品牌盛事」，進一步擴大盛事經濟影響力、提升「盛事之都」競爭力，帶動本港經濟騰飛。