笑看天下：人山人海 冇錢落袋

一連5日的內地五一長假期，至長假第3日，香港入境處表示，截至晚上9時，有超過103萬人次出入境，總入境人次有逾41萬，當中內地訪客逾18.6萬人次，逼近去年同期全日錄得的近19萬人次。港鐵落馬洲站上周五一度逼滿出入境旅客，更因有較多乘客同時透過手機啟動車票二維碼乘車，導致站內網絡緩慢，閘口人潮擠塞，港鐵有約45分鐘間歇性採取乘客不用拍卡出閘的安排，以疏導人流。

事實上，每逢長假期，內地旅遊熱度必然持續攀升，人多到嚇壞人。據文化和旅遊部預測，今年五一假期內地旅遊人次有望突破3.5億，比2023年增長15%以上。這就難怪，北京的長城、故宮，上海灘，吉林的白山，海南的文昌等，無不人山人海，只見萬頭攢動，老朽單看視頻，呼吸都感到有點困難！

說回香港，一樣人如潮湧，尖沙咀、中環到處內地客，據說若去乘坐中環摩天輪，要排隊3小時；乘搭天星小輪，要排隊一小時才能上船。本報記者專程到堅尼地城一帶巡視，科士街一個「HONG KONG BE HAPPY」的店舖招牌，變成內地年輕人打卡熱點，美女們對着鏡頭擺甫士，由同行朋友按下快門，祝福自己在香港的行程開開心心。此外，旺角兩條行人天橋，亦在內地社交平台推介之下變得熱鬧。今日長洲舉行太平清醮及搶包山比賽，肯定又係人山人海，熱鬧到爆炸！

有學者認為，現時旅客擠滿各處情況「不是太理想」，過多旅客會影響居民生活，甚至對郊野公園生態構成負擔，建議政府用政策篩選有較大價值的旅客。說得白一點，就是肯花錢消費的一群，而非窮遊一族，一改「人山人海，冇錢落袋」的困局，否則擴「一簽多行」亦是徒勞無功。