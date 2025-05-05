自成一家：媚美遏華自討苦吃

美國總統特朗普掀起的對華關稅戰至今已有逾月，雙方過去一個月多次交鋒，一開始時特氏以為勝券在握，但隨着美國出現股匯債三殺局面，很快就改口稱正與中國溝通云云，中國則一直否認。到了上周五，北京第一次承認美方近期多次主動向中方傳遞希望談判的資訊，對此中方正在進行評估。

依我來看，究竟是誰主動約誰並不重要，最重要的是美國一個月內佔不到任何便宜，暫時各國都未與美國達成貿易協議，更沒有一個國家站在美國一邊與中國對着幹。但有一個最熱衷配合美國遏華策略的角色，就是台灣的民進黨當局。行政院長卓榮泰早前證實，台方經貿談判團隊已與美方進行視頻會議，台方開出的談判目標是：對美商品零關稅、大幅擴大採購美國貨、持續擴大在美投資。從這3個目標來看，台方並無提出要求美國對台灣貨有對等待遇，等同一面倒向美方投降，讓台灣「任美宰割」。

民進黨要美國提供安全保護，自然沒有討價還價的底氣。不過單從經貿角度來看，台灣其實是良好中美關係的最大受益者。以晶片產業為例，台灣是全球最大的晶片代工基地，去年佔了全球七成的市場。美國晶片巨頭英偉達、英特爾、AMD、高通等，其最先進的晶片多是台積電代工。與此同時，中國又是這些晶片巨頭的重要市場，即使華府不斷設限，對華銷售份額仍佔其相當大的比例。

換言之，若中美徹底交惡甚至中斷貿易，台灣絕對是損失最嚴重的地區。所以日前市場傳出中美談判有眉目的消息，台股馬上升至一個月高位。在這樣的經貿格局下，若民進黨主動去做中美關稅戰的「攪屎棍」，配合美國遏華，簡直是自討苦吃。