強詞有理：誰與爭鋒

2015年中國推出《中國製造2025》產業政策，通過「三步走」實現製造強國的戰略目標，這是第一步。如今10年即將過去，第一步即將走完，到底有何成效？中國官方一直保持低調，迄今沒有完整地公布具體成果，倒是外界有不少分析和評論，大多認為基本目標已經實現，中國再也不是只能生產服裝和玩具等勞動密集型產業的「世界工廠」，而是在多個高端領域領跑世界的「製造強國」。

外媒分析，《中國製造2025》已完成大部分目標，某些產業包括新能源汽車、能源與發電、高鐵、造船已處於世界領先地位，部分領域如航天航空、生物醫藥等接近世界領先水平，只有農業機械等少數產業未達預期。這種分析大致上還是靠譜的，否則美國不會如此忌憚中國。當初中國推出《中國製造2025》，曾受到西方冷嘲熱諷，不少人等着看笑話，後來發現這不是笑話，中國有備而來，厚積薄發，發展速度之快大大出乎人們意料。西方也由冷嘲熱諷變成焦慮不安，將《中國製造2025》視為對其市場主導地位的最大威脅，一方面予以污名化，一方面加緊打壓。

然而為時晚矣，美國已經錯失阻止中國發展的最佳時機。目前中國除了高端晶片和光刻機等少數技術仍面對「卡脖子」的問題，其餘領域都能自給自足，美國根本無從阻止。最關鍵的是，中國擁有全球最完整的產業鏈和供應鏈，製造業產值佔全球比例超過三成，足足是美國的兩倍。而且根據聯合國預測，到2030年，中國製造業產值佔全球比例更將達到45%，相當於四個美國的產出，試問誰與爭鋒？

不要忘記，中國既是製造強國，也是擁有14億人口的超大規模市場。就以汽車銷量來說，去年中國新車銷量高達3,143萬輛，是美國的兩倍，即使算上二手車，中國汽車總銷量也遠遠多於美國。在美國，汽車是生活必需品，其銷量尚且不如中國，誰才是世界最大或者說潛力最大的消費市場，不言而喻。

這也正是中國不怕貿易戰的底氣所在，既有完整的產業鏈和供應鏈，更有潛力巨大的消費市場，何懼之有？這些年美西方老是說中國產能過剩，其實只要中國能進一步釋放消費潛力，搞活內需市場，再多的產能也足以自我消化，不必再看老美臉色。要脫鈎就脫鈎吧，誰在乎？中國人應有這種自信。