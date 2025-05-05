龍吟虎嘯：普京代言人很辛辣

美國總統特朗普總愛說和俄羅斯總統普京的關係有多好，交情有多深，普京對此總是風輕雲淡，不承認，不否認，高深莫測。特朗普愛說，普京不語，到底是咋回事？雙方心中有數，都是以本色示人外加一點演技。特朗普是個直腸子、急性子，凡事信口開河，其實很有心計，並以此為自己說變就變、朝三暮四打掩護。普京沉默，喜怒不形於色，萬事紛錯於前，心常一也，同樣讓人摸不着、看不清，變化難料。兩人的「性情」和「表演」異曲同工。

不過，普京最親密的「學生和助手」——當過俄羅斯總統的梅德韋傑夫，卻是一個愛說話的人，普京不方便說的話，特別是對特朗普的評價，常由「小梅」說出，這樣的代言之舉有過不少，日前小梅又對特朗普諷刺挖苦一番。小梅於五一國際勞動節發文：「如果美國設立『英勇勞動獎』，特朗普可能因其上任百日的工作，尤其是發起關稅戰而獲獎。」

梅德韋傑夫說：「特朗普關稅的鐮刀和錘子瞄準所有人，無一幸免，鄰國深受其害，歐洲非常憤怒，日子不好過，只能低頭求饒，達成一種代號為『Kiss my ass』的儀式性交易。」特朗普愛講粗鄙話，小梅就這麼回敬他。梅德韋傑夫還教訓特朗普，打關稅戰對中國最失算，特朗普漠視了中國自身擁有豐富資源和國內巨大市場，中國經濟毫無疑問能承受任何壓力。小梅還提到，特朗普的國內支持度暴跌，美國「深層政府」正在激烈抵抗他。

有梅德韋傑夫代言，沉默寡言的普京可以不用開口，就能講出自己和俄羅斯的想法。日前，烏克蘭總統澤連斯基拒絕普京5月8日至10日停火的建議，並威脅莫斯科閱兵時外國賓客的安全沒有保證。梅德韋傑夫辛辣回應：這個鬍子拉碴、穿一身綠的傢伙說，他拒絕普京提出的停火3天提議，也無法確保在莫斯科的各國領導人的安全……這個傢伙應該明白，如果當天真的發生襲擊，沒人能保證基輔會發生甚麼……