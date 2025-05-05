坦言集：以變應變

不變應萬變，只是玩弄邏輯遊戲，並沒有現實意義。

不變是堅守原則，但原則首先是要恰當，不落後於形勢和世界發展。萬變可能便是花招，不是按照現實發展、彼此關係而適應，這樣的萬變不可能有效果，徒成浪費。

論者評論中國的外交政策，好用不變應萬變之語。但依此，韜光養晦豈不是要不變？1999年美國用北約名義炸中國駐南斯拉夫大使館，中國只是抗議，不敢訴之行動。這是韜光養晦。但20多年後，還要說中國比不上美國，還要唾面自乾嗎？中國抗日、抗美都是力不如人，可是萬眾一心便成功，即使代價沉重。今天回頭看，不如此，便沒有中國和中華民族了，哪有其後幾十年奮鬥出來的結果？今天就算力不如美，也不應屈服，不單止不跪，甚至不應提跪。中國堂堂正正、理直氣壯來平等對抗，不存畏懼，也不計成敗比率。

正是如此，中國便應從1999年的不變變動出來。外交不應被動地等待敵人侵迫，也不應只先做好自家門內事而避不應戰，而是以戰止戰，以戰立威，以威拒敵，不戰而勝，整個政策、布局、行動便要與之有變，變得主動進取。

進取一是堅守近鄰，中國用建設人類命運共同體來連結近鄰國家，而在近鄰以外的國家，則採戰略夥伴關係。人類命運共同體涉及的不僅是經濟，亦應是政治、社會、文化乃至共同的價值觀念。中國現時主要是經濟與社會合作和交流，政治上求同存異，也有一定程度的共同防衞，例如共同巡邏邊境，維持航道通道的安全，距離人類命運共同體的目標還相當遠。

最大的困難是中國過往堅持不干涉他國內政，可以緬甸內戰為例，中國不介入，難以促使緬族政府與少數民族和解談判，內亂以至內戰難以止息。這樣的政局，對緬甸、東南亞和中國西南邊境都構成重大威脅，中國可以怎樣介入來解決呢？介入便帶有干預與責任，介入至哪個程度呢？這是對中國近鄰外交、共建人類命運共同體的大挑戰。

而印度與巴基斯坦爭鬥，若出現武裝衝突與戰爭，中國怎樣選擇呢？這不是人類命運共同體的建設，而是傳統的地緣政治關係與區域安全。中國會採抗美援朝模式，越戰模式，抑或是烏克蘭戰爭模式？

當前美國霸權衰落，群雄並起，中國外交不能不變，可是該怎樣變？