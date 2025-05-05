食肆爐頭冒煙 職員疏散

【本報訊】昨晨約8時，油麻地彌敦道495號地下一餐廳懷疑有爐頭冒煙，餐廳職員見到濃煙滾滾，立即疏散到店外及報案求助。消防接報到場，開動一條喉及派出一隊煙帽隊灌救，至早上8時13分將火警救熄。事件中無人受傷，現場交通一度受阻。