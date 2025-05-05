公屋藏20萬支私煙 2印傭運貨斷正

【本報訊】海關昨日在上水進行反私煙行動時，於彩園邨見到兩名女子正搬運多個尼龍袋，認為她們的舉止有可疑，遂上前截查。關員在該些尼龍袋內，一共搜出約9萬支懷疑私煙，之後將該兩名報稱為女傭的印尼籍女子帶返各自的僱主單位搜查，再從兩個面積約300呎的公屋單位內，檢獲約11萬支懷疑私煙。行動中，海關一共起出約20萬支懷疑私煙，估計市值約90萬元，應課稅值約66萬元。關員拘捕該兩名涉事印傭，正追查私煙來源和去向，不排除會有更多人被捕。