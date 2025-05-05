截查拖篋裝修男 檢太空油值1400萬

15包白色毒品 重新封口扮麵粉 海關前日在荃灣掃蕩毒品，期間截查一名形迹可疑的男子，從他所攜帶的行李篋內尋獲15包麵粉，惟麵粉包裝袋經過重新封口，其表面見到白色粉末黏附，加上每一袋麵粉另以透明膠袋封裝，令關員疑心大增。海關經初步檢查後，查出該批「麵粉」其實是懷疑依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）粉末，估計總值約1,400萬元，於是拘捕涉事男子，及後再在其住所起出懷疑毒品吸食器具。被捕人士已被落案起訴3項罪名，案件將於明日提堂。

前日下午時分，海關在荃灣一帶進行反毒品行動，並於街頭截查一名手持行李篋的男子，期間搜查他的行李篋，發現內藏15包標示為麵粉的食品包裝袋。關員仔細觀察食品包裝袋，發現包裝袋有明顯及粗糙的再封口痕迹，袋身表面亦依附了不明白色粉末，而且每一包食品包裝均用透明膠袋獨立裝起，引起關員懷疑。

寓所藏吸食器具 明提堂 關員打開包裝作進一步檢查，見到袋內載有大批白色粉末，利用拉曼光譜儀進行測試後，初步證實是依托咪酯粉末，於是當場拘捕該名46歲本地男子。其後，關員押解被捕男子到其位於牛頭角的住宅單位搜查，再搜獲約一克懷疑依托咪酯及兩組懷疑毒品吸食器具。

行動中，海關一共檢獲約15公斤懷疑依托咪酯，估計市值約1,400萬元；根據估算，該批依托咪酯料可製成約4.5萬顆太空油毒品煙彈。被捕男子報稱為裝修工人，相信是負責毒品分銷，他將會被落案起訴一項「販運危險藥物」罪、一項「管有危險藥物」罪及一項「管有適合於及擬用作吸服危險藥物的器具」罪，案件將於明日在西九龍裁判法院提堂。

海關相信，今次行動已成功堵截一批太空油毒品原材料，防止毒品流入市面。