審計署將設工作坊 教部門善用公帑

【本報訊】政府節流不力、開源乏力，導致本港連年財赤。審計署署長林智遠計劃年內開始，向各部門和公營機構高層提供善用公帑工作坊，加強公營機構審慎理財意識。他又指審計署如有機會就會使用人工智能（AI），日後甚至可能用以撰寫審計報告，該署現時已設專門小組研究如何應用政府開發的AI模型。

對象包括公營機構 《財政預算案》要求審計署為政府部門及公營機構的高層舉辦工作坊，他指工作坊仍在籌備階段，預計會於今年第3、4季推出，提到希望相關「貼地」及分享最新案例以應用AI及相關科技，被問及工作坊有否績效指標（KPI），他指審計署要獨立運作，所以政府不能為審計署制訂KPI，而工作坊對象包括所有受政府資助機構、政府部門及公營機構，期望有興趣參與的人士都可參與到。

近年AI發展日新月異，至於現時一年做到16份衡工量值報告，問到如果有AI協助，會否代表可以有更多報告。他不排除這個可能性，指審計署已經開始用AI，「如果又快又好又慳，為何不用？」但他強調會保障審計工作的獨立以及機密性。