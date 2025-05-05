舉報濫用公屋 擬辦閉門頒獎禮

【本報訊】房屋署早前推出「舉報濫用公屋獎」，以打擊濫用公屋。房屋署表示，截至今年3月底，在接獲約3,900宗的舉報中，約1,700宗選擇參與獎勵計劃。而香港房屋協會亦於今年4月參考房屋署推出同名計劃，鼓勵市民以實名提供被濫用公屋的個案資料，截至上月23日，房協共接獲4宗參與「舉報濫用公屋獎」的個案，將會根據舉報人提供的資料進一步跟進及調查。

對700宗作進一步跟進 房署指在接獲參與獎勵計劃的舉報中，經初步篩查後，其中約700宗舉報可進一步跟進以獲取更詳細資料以供核實，及展開深入調查；其餘2,200宗不參與獎勵計劃的舉報，房署指會盡力依據現有資料展開調查。

該署續稱，計劃每年分兩次進行評審及頒發獎勵，首輪頒獎儀式擬於2025年中舉行。有關頒發獎勵計劃的安排，擬在房屋委員會總部舉行簡單的閉門頒獎儀式，出席的獲獎人士會個別領獎，身份不會被公開。由於獲獎人士在提供資料時曾前來面晤，他們可自行決定是否出席頒獎儀式；若選擇不出席，該署會另行安排他們領取獎勵金及嘉許狀。

房協則表示，會根據舉報資料進一步跟進及調查，日後會適時舉行簡單的小型頒獎禮，時間及形式待定，獲獎人士可自由選擇是否出席。若獲獎人士選擇不出席頒獎禮，房協會另行安排該人士領取獎勵金及感謝狀。