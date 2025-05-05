車Cam直擊 赤膊漢跳車 狂奔反轉吐公

反方向狂奔

【本報訊】 執法部門表示前日晚上8時許，一名的士司機報案，指接載一名男乘客至沿吐露港公路往大埔方向近中大醫院對開時，該名乘客突然打開車門落車往沙田污水處理廠方向狂奔，而其個人物品則留在車上。警員接報到場調查，在距約120米外截獲該名姓廖（23歲）男乘客，他當時情緒激動，警員合力將其制服後送院檢驗。經調查後，案件列「發現懷疑精神紊亂人士」處理。

網民上載一條事件前傳的車Cam影片，片中見赤膊男在公路截停一輛私家車，司機隨即亮起「死火燈」停在中慢線，赤膊男打開前座乘客位車門後，並向車內人士說話，其後車上有人關上車門，司機開車駛走。尾隨該私家車的另一車輛車Cam拍下當時情況，車上有人見狀問「影唔影佢呀？」，其後有人答「影呀影呀！」，話語未完，赤膊男已奔向其車輛旁，並拍落車身問車上人士「去唔去元朗，去唔去元朗」，隨後更喝斥問「元朗呀！元朗呀！」，期間車上有人反問赤膊男「你做乜嘢呀！」，隨後有人重複說「唔好理佢！」，司機即開車脫離「險境」。

圖開七人車門 被拖行倒地 此外，亦有車Cam片拍下赤膊男沿快線奔跑，一輛駛至的七人車一度收慢，赤膊男趁機企圖打開車門但不成功，並被私家車拖行，他其後失平衡跌倒，幸沒有被車輛撞倒，七人車則絕塵而去。

最後，有影片顯示公路往上水方向正在塞車，赤膊男突然反方向在公路上奔跑，其後登上停在快線的一輛的士，一名警員尾隨追至，惟赤膊男已登上的士，警員示意尾隨的士司機繼續前行，隨後另一名警員趕至增援並將其制服。

遭拖行倒地 激動被制服