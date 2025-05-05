「建造業安全獎勵計劃」參賽數目破紀錄

【本報訊】勞工處昨舉行第25屆「建造業安全獎勵計劃」頒獎典禮，表揚和嘉許在職業安全及健康方面表現優良的總承建商、次承判商、地盤從業員和前線工友，報名參賽數目突破近年紀錄，共有259個建造地盤參加，並由101名次承判商和172支安全隊伍競逐「建造地盤」及「安全隊伍」兩個組別的獎項。

吊棚納「註冊專業制」提升安全 署理勞工處處長馮浩賢在頒獎典禮上致詞表示，勞工處推動吊棚業安全的工作亦有突破。他指經過一年多的努力，勞工處成功推動棚業、保險業、建造業議會及職業安全健康局（職安局）跨界合作，將吊棚行業納入為「註冊專門行業承造商制度」下第21個指定行業，再加上職安局「職安健星級企業計劃」的配合，令棚商能夠獲得進一步的安全水平認證，從而降低吊棚工作的保費，亦令業主更樂於揀選職安健水平獲認證的棚商，並鼓勵棚商主動提升他們的安全標準。

近年建造業界在職安健創新科技的應用上取得顯著進展，經修訂並已生效的《密閉空間工作的安全與健康工作守則》要求東主或承建商須採用科技設備，在整段工作期間於密閉空間的出入口拍攝視頻，以監督及確保安全控制措施切實執行，預防事故發生。另外，勞工處將會於今年內試用小型無人機，全方位協助職安健巡查、意外調查及搜證，讓違規操作無所遁形。