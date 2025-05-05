低空經濟起飛 無人機巡工地

【本報訊】無人機應用範圍愈來愈廣，帶動其他產業和新興工種。政府成立工作組制訂發展策略，投資推廣署下月也舉辦低空經濟研討會，促進業界交流，分享科研成果。發展低空經濟工作組早前公布首批38個低空經濟監管沙盒試點項目，涵蓋緊急救援、物流配送、維修和安全檢查、監測、低空基建設施等多個領域及不同應用場景。這些試點項目已陸續展開，參加者在指定航線以可控和安全的方式進行測試和試驗。

有無人機技術公司與一家建築工程公司合作推行試點項目，研究以無人機巡查工地安全。公司負責人李坤煌表示，公司的主要業務是在城市管理、巡查等領域應用無人機技術，旗艦產品包括可供無人機自動充電和升降的「機場」，他期望日後技術發展成熟，「機場」可供各類無人機使用。

李表示，在港成立分公司是看中香港豐富的自然地貌和高密度城市建設，為測試無人機提供多元化應用場景，而且香港是國際金融中心，可找到非常好的融資渠道和對外展示產品的機會，但行業在港發展不乏挑戰，如香港人口密度非常高，對無人機的性能有更高要求。其次，在政策法規，還有民眾接受度上，仍有磨合空間。

帶動新興工種 投資推廣署創新及科技總裁黃煒卓則認為，發展低空經濟為香港社會和經濟帶來不少效益，例如加強智慧城市管理、推動創科發展，更可創造就業，可以帶動新興工種，例如無人機操作員。

黃煒卓又提到香港有豐富人才儲備和完善金融體制，相信可以吸引低空經濟行業的公司來港發展。投資推廣署下月27日，將舉辦低空經濟研討會，邀請業界分享技術應用場景，多名大學教授會分享科研成果。