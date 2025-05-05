體院首辦「體」現日 一嘗「精英運動員」滋味

【本報訊】香港精英運動員於本地及海外賽事表現出色，以堅毅精神激勵廣大市民。為了讓年輕人深入了解他們背後所付出的努力，由香港賽馬會慈善信託基金捐助、香港體育學院主辦的賽馬會「運動+」 精英運動員社區計劃在本月3日及4日首次舉辦香港體育學院「體」現日，近千名中小學生於訓練設施一嘗成為「精英運動員」的滋味。

馬會基金捐助 近千學生參與 一連兩天舉行的「體」現日吸引了來自20所小學，近500名小學生和來自17所中學，超過400名中學生參加。來自空手道、賽艇、欖球和武術項目的教練和精英運動員，於密集的訓練日程抽空與學生們交流，而乒乓球混雙拍檔杜凱琹及黃鎮廷在活動尾聲出現，暢談奮鬥經歷，鼓勵學生為未來訂立目標，遂步邁向成功。

「體」現日由多位體院教練及運動員親自帶領訓練體驗環節，除了各項專業示範外，團隊更親身指導參加者不同項目的基本技巧，以及分享日常訓練計劃，與學生作近距離互動。當中，多名奪取佳績的精英運動員親身分享，包括亞運七人欖球金牌得主李卡度、於第四屆世界太極拳錦標賽勇奪三金的武術運動員梁溢昇、2022亞洲賽艇錦標賽及亞洲青少年賽艇錦標賽女子四人單槳季軍黃樂堯。

乒乓球運動員杜凱琹和黃鎮廷則在活動尾聲的分享會上，談到他們與世界頂尖乒乓球運動員對戰的經歷，並分享了從2015年世界乒乓球錦標賽勇奪混雙銅牌，到2021年東京奧運八強戰中的失利，再到巴黎奧運上取得破紀錄的成績等職業生涯中的高低起伏。

活動亦安排學生參觀體院和參與體能測試，以加深他們對體院的認識、進一步了解體院的工作及對香港精英運動員所提供的全面支援。