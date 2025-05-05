古董巴士大水牛彩虹邨現身

【本報訊】九巴繼早前在彩虹邨巴士總站展示兩張懷舊巴士座椅後，昨日在同一地點展出一輛古董巴士，據知該巴士只作快閃展示，只於昨午2時至6時展出，吸引大批市民及巴士迷到場參觀及拍照打卡，有小童直指古董巴士很特別，興奮拍照，也有巴士迷帶同迷你巴士與古董巴士合照。

今次展出的古董巴士為「大水牛」AEC麗晶五型，吸引大批巴士迷到場拍照留念，有人特意帶兩架迷你古董巴士與「大水牛」合照。家長林太特意帶同女兒到場參觀古董巴士，她指女兒從未見過這種造型的巴士，認為很特別，女兒甫到場就興奮與古董巴士合照。

現場亦有大量巴士迷在場圍觀，場面相當熱鬧，亦有紀念品換領。林太指因人太多而放棄排隊換領。議員顏汶羽亦有到場趁熱鬧，他指見到舊款巴士座椅時就憶起童年坐車時「焫屁股」的回憶。

同場展「熱狗」座椅 九巴早前在彩虹總站展出的兩張懷舊巴士座椅，當中包括70年代初常見的經典綠色纖維座椅，以及70年代中後期至90年代，主力用於俗稱「熱狗」的非空調巴士採用的啡色乳膠墊椅，現場亦有不少老一輩市民到場打卡，有人直指勾起當年乘坐熱狗巴士時的回憶。