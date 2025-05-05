文創發展 倡業界研大熊貓IP

【本報訊】政府近年提出要發展文創IP（智慧財產權）產業。文化體育及旅遊局副局長劉震指當局有推出創意智優計劃，不同業界可透過計劃申請撥款，將大熊貓形象開發成飲食IP或酒店IP等。他又認為創意智優計劃過去兩年批出了129個資助項目，成效顯著。

可向創意智優計劃申撥款 本港大熊貓龍鳳胎出世後，帶動大熊貓經濟。劉震昨在電視節目中指不同行業都乘着機遇推出相關產品，例如大熊貓點心或公仔等，政府可為他們提供支援。他指若業界認為本港應用好大熊貓商機，向政府創意智優計劃提出撥款申請，政府會支援相關項目。他舉例，業界可將大熊貓形象開發成飲食IP、酒店IP等。

除了大熊貓經濟之外，當局亦有支援其他文創產業。他舉例，政府有支援部分漫畫家，協助他們嘗試出版第一本漫畫。他指當局透過業界組織，一站式幫他們製作第一本漫畫，並且推出市面。

他強調相關計劃推出至今已完成超過3,000個商業諮詢，協助設計者與賣家聯繫，令設計者擁有的IP更多元、廣泛，例如由公仔產品成為開發至線上線下遊戲等。