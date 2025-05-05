「名物」平安包破傳統 老字號推新口味吸客

【本報訊】一年一度的長洲太平清醮將於今日舉行，平安包作為太平清醮「名物」之一，亦是今日不可或缺的主角。有老字號餅店店主受訪時表示，約兩周前已有島外分銷商訂購平安包，預料太平清醮前後，在長洲人流最多的7至10天，會製作約6萬個平安包。除了傳統的平安包口味外，今年店舖亦會限量發售新餡料「深淺雙蓉」平安包，混合麻蓉和蓮蓉，希望能吸引更多客人。

有逾40年歷史的長洲老字號餅店郭錦記、第二代傳人郭宇鈿表示，今年長洲本店的平安包銷量下跌，相信是因為大多本地客的消費意欲未回穩，但仍期望整體銷情至少能與去年同期打平手。

「深淺雙蓉」 限量600個

他又指，除了傳統的麻蓉、蓮蓉和豆沙餡外，今年太平清醮將限量發售600個新餡料「深淺雙蓉」平安包，混合麻蓉和蓮蓉，期望透過多推出新口味、有特色的產品，以吸引新客。為開拓新客源，他指早前曾為傳統的平安包設計貼合潮流的包裝，在超市、百貨公司及餅店自家網店出售，令銷情有所提升；過去一年亦有與多間中小學及幼稚園合作，舉辦製作平安包的工作坊，累計約有4、5萬人次參與，獲得不錯的宣傳效果。