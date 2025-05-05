太平清醮 飄色巡遊 今料6.5萬人湧長洲

搶包山深夜舉行 見證王后誕生 今日是佛誕，長洲會按傳統舉行太平清醮，將舉行飄色會景巡遊及搶包山決賽。適逢五一長假，當區區議員估計今日太平清醮，長洲會有10%人流增長，即約6.5萬人次。她說渡輪會在日間及搶包山後加開班次，疏導市民及旅客。她稱長假期間，長洲的酒店、度假屋已經爆滿，商戶亦已預備好相關餐飲服務。

離島區區議員郭慧文昨在電台表示，去年約有5.8萬人觀看太平清醮活動，而長洲本身只有2、3萬人口，太平清醮期間的人流是原先的「多一倍有多」。在交通安排方面，她指搶包山比賽會在深夜時分舉行，渡輪一如以往會在比賽完結後加開班次接載市民離開長洲，而日間亦會加開班次疏導旅客。

度假屋爆滿 掃街歎美食 不過，太平清醮翌日為工作日，市民要「返工返學」。被問到實際上太平清醮對長洲餐飲住宿影響有多大，據郭慧文了解，長洲的酒店、度假屋基本上在長假期間已經爆滿，早前亦有市民查詢是否仍有空置房間。相信今年入住率較上年好。餐飲方面，她說傳統上長洲佛誕期間會茹素3日，認為商戶已預備好。

倡渡輪增假日「海島遊」 被問到整體上「疫情復常」離島的經濟復甦進程為何，郭慧文指疫情期間市民即使留港消費亦是「打吓卡」就走，認為現時市民較容易「掃街」品嘗特色美食。被問到可如何串連離島旅遊，她認為可發展「跳島遊」，舉例直接來往長洲、南丫島只需20分鐘，但現時先回中環再到南丫島則要兩小時，建議假日開設「海島遊」班次刺激經濟。

長洲太平清醮的重頭戲之一的飄色會景巡遊將在今午舉行，而搶包山決賽會將於今晚深夜舉行，12名參賽者要在指定的時間內摘取包山上的平安包，而不同範圍的平安包，分數亦會有所不同，得分最高的男女健兒將獲勝，角逐「包山王」、「包山后」殊榮，而搶到最多平安包的健兒則可獲「代代平安獎」。