寵物驗屍須獸醫轉介 漁署無意全面開放

【本報訊】愛貓愛狗等寵物不幸離世，寵主或會希望了解原因，尤其懷疑涉及醫療失當要投訴時，解剖了解動物死因對解決糾紛至關重要。不過，以往要為動物驗屍困難重重，獸醫管理局過去要求透過本身的獸醫安排驗屍，有網民曾投訴做法不公，至近年才修改指引放寬。漁護署指出，其解剖屍體服務一直只要求由任何獸醫轉介，因理解驗屍需太多專業知識，無意全面開放予公眾申請。

指涉及大量專業知識 香港唯一的政府獸醫化驗所除了協助其他部門監測動物疾病等，亦會服務全港獸醫。市民要為寵物驗屍，必須經由香港註冊獸醫協助申請，並填寫申請表及提交屍體。而服務採用「用者自付」原則，費用依不同測試項目而定，並已向所有註冊獸醫提供價目表。

署方披露，過去3年共收到兩宗私人獸醫診所註冊獸醫的申請，並解剖兩隻動物。漁護署獸醫師（獸醫病理） 阮柏文表示，近年解剖數量有上升趨勢，尤其是私人獸醫申請的案件。至於為何不擴展開放任何人都可以申請檢驗寵物屍體，阮指整個解剖程序及結果牽涉到大量專業用字及知識，但公眾仍可透過任何獸醫申請。

若果寵主認為獸醫在診治動物的過程中表現未達公認的標準，導致動物死亡，獸醫管理局建議投訴人為動物驗屍，以確定死因。不過，翻查該局過去版本的網頁，至去年4月，局方要求投訴人透過「本身的獸醫」安排由漁護署獸醫化驗科驗屍，或透過其他私營執業獸醫進行，被網民及寵主批評規定阻礙申請驗屍，而最新版本的網頁則開放投訴人經任何執業註冊獸醫轉介予漁護署進行驗屍。