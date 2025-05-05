醫健：藥到病除：治療晚期柏金遜症的新藥物

美國食物及藥物管理局批准（Foscarbidopa/Foslevodopa）作為治療晚期柏金遜症的藥物。柏金遜症患者主要由於腦部化學傳導物多巴胺不足而成。透過皮下可穿戴泵持續釋放藥物，為患者提供全天24小時的穩定治療。此設計旨在幫助患者減少運動波動（「開」與「關」時間）並提升生活質量，是進一步治療柏金遜症的新治療。

此新藥包含兩種活性成分：Foscarbidopa和Foslevodopa。這些成分通過皮下泵持續釋放，穩定血液中的多巴胺濃度，從而減少患者的運動症狀波動。相比傳統的口服藥物，此藥可避免因血藥濃度波動而引起的「開關」時間，實現更穩定的療效。

根據臨床研究，患者在使用後，平均每天增加了約2.72小時「開」的時間，而接受傳統口服即釋Carbidopa/Levodopa的患者僅增加約0.97小時。「開」時間的延長有助於患者更自由地進行日常活動，並減少運動困擾。

新治療毋須手術即可開始使用，治療過程由醫生設置並監控。患者需佩戴一個輕便的皮下可穿戴泵，藥物會持續輸送至體內。值得注意的是，患者仍需攜帶應急的口服藥物，以備泵功能暫停時使用。

不過使用此藥時，患者需注意可能的副作用，包括：嗜睡與突發入睡，即患者可能在日常活動中突然入睡，建議避免駕駛或操作機械。部分患者可能出現幻視或強迫性行為（如賭博或暴飲暴食）。此外，注射位置可能出現紅腫、疼痛或感染。香港醫院藥劑師學會藥物教育資源中心

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